Гершкович: матч «Спартак» — «Зенит» может оказаться феерическим. Предугадать счёт — нельзя

Член исполкома РФС Михаил Гершкович высказался о предстоящем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».
«Матч «Спартака» и «Зенита» может оказаться феерическим с точки зрения большого количества голов. И те и другие не блещут в обороне, надо сказать. Предугадать счёт невозможно, но мне кажется, что будет забито много мячей», — приводит слова Гершковича «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, сегодня, 20 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
- 20 августа 2023
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