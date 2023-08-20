Лапорт согласился на переход в «Аль-Наср» и сейчас обсуждает детали контракта
Поделиться
Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт согласился на переезд в Саудовскую Аравию и сейчас обсуждает с «Аль-Насром» детали трёхлетнего контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, зарплата игрока сборной Испании составит около € 19 млн, а не около € 23 млн, как сообщалось ранее. Английский клуб заработает на трансфере более € 20 млн.
29-летний футболист выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года. В минувшем сезоне Лапорт провёл за «горожан» 24 матча во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
Ранее испанец с французскими корнями выступал за «Атлетик» из Бильбао, в составе которого он стал обладателем Суперкубка Испании в 2015 году.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 августа 2023
-
19:19
-
19:18
-
19:15
-
19:07
-
19:07
-
19:03
-
19:02
-
18:54
-
18:50
-
18:44
-
18:41
-
18:41
-
18:41
-
18:40
-
18:33
-
18:26
-
18:24
-
18:18
-
18:17
-
18:14
-
18:08
-
17:59
-
17:55
-
17:52
-
17:39
-
17:27
-
17:25
-
17:25
-
17:18
-
17:14
-
17:14
-
17:10
-
17:07
-
17:07
-
16:55
Партнерский контент