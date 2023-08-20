Лапорт согласился на переход в «Аль-Наср» и сейчас обсуждает детали контракта

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт согласился на переезд в Саудовскую Аравию и сейчас обсуждает с «Аль-Насром» детали трёхлетнего контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, зарплата игрока сборной Испании составит около € 19 млн, а не около € 23 млн, как сообщалось ранее. Английский клуб заработает на трансфере более € 20 млн.

29-летний футболист выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года. В минувшем сезоне Лапорт провёл за «горожан» 24 матча во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

Ранее испанец с французскими корнями выступал за «Атлетик» из Бильбао, в составе которого он стал обладателем Суперкубка Испании в 2015 году.