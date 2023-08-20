Испанские футболистки отпраздновали победу на ЧМ с тренером, которого ранее игнорировали

Главный тренер женской сборной Испании по футболу Хорхе Вильда отпраздновал победу своей команды на чемпионате мира по футболу среди женщин — 2023 вместе со своими подопечными, хотя ранее испанские футболистки не хотели праздновать победы команды со своим главным тренером.

Напомним, между футболистками сборной Испании и наставником были серьёзные разногласия, которые появились ещё до ЧМ-2023. После поражения от Англии в четвертьфинале Евро-2022 некоторые игроки пообщались по видеосвязи с президентом Испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом. Они были недовольны своей подготовкой к Евро и тактикой, используемой Вильдой во время турнира. Футболистки считали, что его методы тренировок были неэффективными, а внутриигровое управление отсутствовало.

Ранее, после победы Испании над Нидерландами в четвертьфинале Вильда выбежал на поле, но подопечные игнорировали его. Видеоролик, на котором тренер сжимает кулаки, празднуя победу сам с собой, а футболистки держатся на расстоянии, стал вирусным.

Напомним, сегодня прошёл финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Команды играли на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира.