В РФС ответили на недовольство «Динамо» ранним временем начала матча Кубка со «Спартаком»

В Российском футбольном союзе отреагировали на недовольство московского «Динамо» решением РФС назначить начало матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» на 16:45.
«Мы были удивлены таким комментариям от генерального директора «Динамо». Вероятно, он не был в курсе работы его подчинённых: именно от «Динамо» был запрос на более раннее начало матча, на который РФС ответил согласием», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову в службе коммуникаций РФС.
Ранее ТАСС сообщило, что футбольный клуб «Динамо» выразил недовольство решением РФС, приведя слова генерального директора бело-голубых Павла Пивоварова: «Конечно, мы этим временем недовольны, этот вопрос мы долго обсуждали с лигой и Российским футбольным союзом. Но такое решение принято, мы будем его исполнять. Мы недовольны назначением топового матча на среду в 16:45. Конечно, болельщики могут не прийти, но мы надеемся, что они придут».
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