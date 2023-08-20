«Ахмат» — «Оренбург»: стали известны составы на матч 5-го тура РПЛ

Сегодня, 20 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Оренбургом». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Тодорович, Богосавац, Челикович, Камилов, Тимофеев, Олейников, Бериша, Ильин, Конате.

«Оренбург»: Ходанович, Печенин, Адамов, Гойкович, Башич, Ковалёв, Марин, Оганесян, Флорентин, Перес, Вера.

Грозненский «Ахмат» располагается на 13-м месте в чемпионате, в активе хозяев три очка после четырёх туров. «Оренбург» набрал лишь одно очко и занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата.