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«Ахмат» — «Оренбург»: стали известны составы на матч 5-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Оренбург»: стали известны составы на матч 5-го тура РПЛ
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Сегодня, 20 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Оренбургом». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Перерыв
3 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Тимофеев – 9'     2:0 Бериша – 24'     3:0 Ильин – 35'    

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Тодорович, Богосавац, Челикович, Камилов, Тимофеев, Олейников, Бериша, Ильин, Конате.

«Оренбург»: Ходанович, Печенин, Адамов, Гойкович, Башич, Ковалёв, Марин, Оганесян, Флорентин, Перес, Вера.

Грозненский «Ахмат» располагается на 13-м месте в чемпионате, в активе хозяев три очка после четырёх туров. «Оренбург» набрал лишь одно очко и занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата.

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