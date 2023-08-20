Испанская футболистка показала сопернице средний палец во время финала ЧМ-2023
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Испанская футболистка Дженнифер Эрмосо показала средний палец Клое Келли из сборной Англии во время финального матча чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023.
На 70-й минуте встречи полузащитница сборной Испании Эрмосо не смогла реализовать 11-метровый удар. После отбитого удара голкипер англичанок Мэри Ирпс начала махать руками и выкрикнула нецензурную фразу в порыве эмоций. Испанка тоже не смогла сдержать эмоции и показала средний палец в сторону одной из англичанок. Этот момент был запечатлён фотографами.
Сегодня, 20 августа, проходил финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Сборная Испании одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира.
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