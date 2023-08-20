Испанка Кармона, задравшая футболку в финале ЖЧМ, объяснила своё послание

Капитан женской сборной Испании по футболу Ольга Кармона, ставшая автором победного гола в финале чемпионата мира, объяснила смысл своего жеста во время празднования взятия ворот. Испанка задрала футболку, обнажив надпись «Мерчи» на нательной майке.

«Это был очень тяжёлый матч, мы знали, что он будет очень сложным. У Англии действительно отличная команда, но я думаю, что нам удалось показать свой футбол.

Что касается празднования. Эту победу я посвятила матери одного из своих лучших друзей, которая недавно скончалась. Поэтому отпраздновала гол вместе с ней, отдав дань уважения этому человеку и всей её семье», – приводит слова Кармоны Sport.es со ссылкой на RTVE.

Напомним, сегодня, 20 августа, состоялся финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира.