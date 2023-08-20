Ловчев: в РПЛ — безобразное судейство. Везде рефери быстро смотрят VAR, у нас — 15 минут

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил уровень судей в Российской Премьер-Лиге, а также рассказал, могут ли быть ошибки арбитра в матче 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».
«Нет опасений, что судья наделает ошибок в матче «Спартака» с «Зенитом»? Этого нельзя исключать. Но дело не в жалобах той или иной стороны, а в безобразном судействе в Премьер-Лиге в целом. Только сейчас они чуть быстрее начали рассматривать повторы эпизодов с помощью системы VAR. Везде уже рефери делают это оперативно, у нас же смотрят и смотрят, даже если чётко увидели момент. Иногда сразу понятно, например, что нужно назначать пенальти, но всё равно требуется 15 минут, чтобы разобраться. В итоге обязательно выплывают ошибки», — приводит слова Ловчева RT.
Напомним, сегодня, 20 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени.
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