Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев: в РПЛ — безобразное судейство. Везде рефери быстро смотрят VAR, у нас — 15 минут

Ловчев: в РПЛ — безобразное судейство. Везде рефери быстро смотрят VAR, у нас — 15 минут
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил уровень судей в Российской Премьер-Лиге, а также рассказал, могут ли быть ошибки арбитра в матче 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Нет опасений, что судья наделает ошибок в матче «Спартака» с «Зенитом»? Этого нельзя исключать. Но дело не в жалобах той или иной стороны, а в безобразном судействе в Премьер-Лиге в целом. Только сейчас они чуть быстрее начали рассматривать повторы эпизодов с помощью системы VAR. Везде уже рефери делают это оперативно, у нас же смотрят и смотрят, даже если чётко увидели момент. Иногда сразу понятно, например, что нужно назначать пенальти, но всё равно требуется 15 минут, чтобы разобраться. В итоге обязательно выплывают ошибки», — приводит слова Ловчева RT.

Напомним, сегодня, 20 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Ловчев: Дуарте, Рыбус, Чернов, Рассказов, Маслов и Мевля — бездарные футболисты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023