Форвард «Спартака» Бальде: расстроен ли я, что не играю в матче с «Зенитом»? Всё хорошо

Сенегальский нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал своё отсутствие в заявке на игру чемпионата России с «Зенитом».

«Расстроен ли я, что не играю в матче с «Зенитом»? Всё хорошо. Всё остальное скажу после матча», — передаёт слова Бальде корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, в эти минуты проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым.

На данный момент петербургская команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с семью очками. В свою очередь, красно-белые находятся на пятом месте с девятью очками.