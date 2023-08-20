Форвард «Спартака» Бальде: расстроен ли я, что не играю в матче с «Зенитом»? Всё хорошо

Сенегальский нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал своё отсутствие в заявке на игру чемпионата России с «Зенитом».
«Расстроен ли я, что не играю в матче с «Зенитом»? Всё хорошо. Всё остальное скажу после матча», — передаёт слова Бальде корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, в эти минуты проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым.
На данный момент петербургская команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с семью очками. В свою очередь, красно-белые находятся на пятом месте с девятью очками.
- 20 августа 2023
-
20:53
-
20:49
-
20:40
-
20:37
-
20:36
-
20:36
-
20:31
-
20:26
-
20:12
-
20:12
-
20:10
-
20:06
-
19:59
-
19:59
-
19:55
-
19:50
-
19:47
-
19:45
-
19:44
-
19:27
-
19:19
-
19:18
-
19:15
-
19:07
-
19:07
-
19:03
-
19:02
-
18:54
-
18:50
-
18:44
-
18:41
-
18:41
-
18:41
-
18:40
-
18:33