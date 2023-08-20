Дженнифер Эрмосо: это лучшее чувство в футболе, мы грёбаные чемпионки мира!

Нападающая сборной Испании по футболу Дженнифер Эрмосо поделилась эмоциями после победы в финале чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 со сборной Англии (1:0).

«Мы пытались представить это много дней, мы не осознаём, что мы чемпионы мира, это потрясающе. Это лучшее чувство в футболе.

Мы посвящаем его всем нашим семьям и людям, которые вышли на улицы в Испании, потому что мы играли в футбол так, как хотели, и мы выиграли чемпионат мира — мы грёбаные чемпионки мира!» — приводит слова Эрмосо Sport.es.

Сегодня, 20 августа, проходил финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Сборная Испании одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира. На 70-й минуте встречи полузащитница сборной Испании Эрмосо не смогла реализовать 11-метровый удар.