Евсеев: нас боженька отблагодарил за терпение, желание и старание

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал дебютную победу своей команды в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Отлегло? Ну да. Можно сказать, что отправная точка. Давил результат. Как бы мы ни играли, но очки надо было набирать. Почему не выпустил Евгения Маркова сразу после удаления у «Пари НН»? Команда очень агрессивно играла и до удаления, поэтому те игроки, которые вышли в старте, меня полностью устраивали. Мы посмотрели, как будет соперник двигаться после удаления. Они не выпустили центрального защитника, а Живоглядова передвинули и выпустили крайнего. Была сделана замена Маркова, который играет вверху очень хорошо. На этом был сделан акцент.

У «Пари НН» возникали моменты в меньшинстве? Это игра в футбол называется. Не было очков, а тут удаление, выигрываем. Цена ошибки возрастала, где‑то прижались. Но нас боженька отблагодарил за терпение, желание и старание. Не только трибуны хорошо отработали, пришлось и игрокам с тренерским штабом включиться. Все сегодня отыграли на отлично. Можно заканчивать, уже началась игра «Спартак» — «Зенит», всё внимание туда», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».