«Ахмат» — «Оренбург»: гол Тимофеева вывел хозяев вперёд

Сегодня, 20 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Оренбургом». Игра идёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На девятой минуте встречи полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев вывел хозяев вперёд. Тодорович со стандартного положения выполнил подачу в центр штрафной, откуда Конате нанёс удар — Ходанович с большим трудом отбил мяч у штанги! Отскок получился во вратарскую, а Тимофеев, успев первым к мячу, добил под перекладину!

Этот гол стал первым для бывшего игрока «Спартака» в текущем сезоне.