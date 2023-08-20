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«Астон Вилла» выдала рекордную домашнюю серию в своей истории

Английская «Астон Вилла» впервые в истории одержала восемь домашних побед подряд в Премьер-лиге.

Напомним, сегодня, 20 августа, состоялся матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч завершился победой «Астон Виллы» со счётом 4:0.

Этот успех продлил победную серию «вилланов» в Бирмингеме, которая стартовала в начале весны 2023 года. После домашнего поражения в матче с «Арсеналом» «Астон Вилла» обыграла на своём поле «Кристал Пэлас» (1:0), «Борнмут» (3:0), «Ноттингем Форест» (2:0), «Ньюкасл Юнайтед» (3:0), «Фулхэм» (1:0), «Тоттенхэм Хотспур» (2:1) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:1).

Следующий матч чемпионата Англии на «Вилла Парк» команда проведёт 16 сентября с «Кристал Пэлас».