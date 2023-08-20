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Видеообзор дебютной в сезоне победы «Факела»

Видеообзор дебютной в сезоне победы «Факела»
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Завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Финальный свисток зафиксировал счёт 2:0 в пользу «Факела».

Единственный гол в матче провёл Евгений Марков, поразивший ворота головой с близкого расстояния на 75-й минуте. Отметим, что в начале второго тайма гости остались в меньшинстве: защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров получил две жёлтые карточки в течение трёх минут и досрочно покинул поле.

Таким образом, «Факел» добыл первые очки в новом сезоне РПЛ и покинул последнее место турнирной таблицы, переместившись на 13-ю строчку. «Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в активе команды осталось четыре очка после пяти матчей.

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