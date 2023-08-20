Ловчев: в защите у «Спартака» — ужасные игроки, только Джикия — более-менее

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил уровень игроков обороны текущего состава красно-белых, отдельно отметив капитана «Спартака» Георгия Джикию.

«Вы хотите стать чемпионами? Неужели не видно было по старту сезона, что в обороне собраны ужасные игроки? Только Георгий Джикия действует на более-менее высоком уровне, но не выдающемся. Под последнее определение подпадал лишь Неманья Видич. Серб приехал, и ему не требовались тренеры. Он сам организовал защиту. Неслучайно потом он стал заметной фигурой в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Ловчева RT.

Напомним, продолжается матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). На момент написания новости счёт в матче — 1:0 в пользу сине-бело-голубых.