«Вест Хэм» уверенно обыграл «Челси» в матче 2-го тура АПЛ

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги между лондонскими «Вест Хэм Юнайтед» и «Челси». Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Джоном Бруксом (Лестер). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Вест Хэм» уверенно обыграл «Челси со счётом 3:1.

В самом начале матча, на седьмой минуте, Найеф Агер открыл счёт, выведя гостей вперёд. Первую голевую передачу за «Вест Хэм» отдал полузащитник Джеймс Уорд-Праус. Вскоре, на 28-й минуте, Карни Чуквуэмека сравнял счёт во встрече. На 43-й минуте полузащитник «Челси» Энцо Фернандес не смог реализовать пенальти, счёт остался прежним. В самом начале второго тайма, на 53-й минуте, Майкл Антонио вновь вывел «Вест Хэм» вперёд, а Уорд-Праус отдал свою вторую голевую передачу за «молотобойцев». В самом конце матча, на 90+5-й минуте, Лукас Пакета успешно реализовал пенальти, удвоив преимущество хозяев и установив окончательный счёт встречи — 3:1, уверенная победа «Вест Хэма».

В минувшем сезоне «Челси» показал один из худших результатов за свою историю в АПЛ, заняв 12-е место и набрав лишь 44 очка. «Вест Хэм» в прошлом сезоне также показал не лучший результат, расположившись лишь на 14-м месте в турнирной таблице с 38 очками в 38 встречах. В 1-м туре нового розыгрыша АПЛ «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1), а «Вест Хэм» поделил очки с «Борнмутом» (1:1).