«Мне это не понравилось!» Испанская футболистка — о внезапном поцелуе главы RFEF

Игрок женской сборной Испании и каталонской «Барселоны» Дженнифер Эрмосо высказалась о неожиданном поцелуе президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса во время церемонии награждения.
«Эй, мне это не понравилось!» — сказала футболистка в соцсетях. При этом она не выглядела расстроенной.
Рубиалес участвовал в награждении футболисток сборной Испании, расположившись рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Он по очереди приветствовал новоиспечённых чемпионок мира, и в момент поздравления Дженнифер Эрмосо схватил футболистку за голову, страстно поцеловав её в губы.
Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе, и последовавшая за этим реакция Эрмосо может ещё больше повысить градус полемики. Сам Рубиалес пока никак не отреагировал.
Напомним, сегодня, 20 августа, состоялся финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира.
- 20 августа 2023
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