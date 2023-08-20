«Мне это не понравилось!» Испанская футболистка — о внезапном поцелуе главы RFEF

Игрок женской сборной Испании и каталонской «Барселоны» Дженнифер Эрмосо высказалась о неожиданном поцелуе президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса во время церемонии награждения.

«Эй, мне это не понравилось!» — сказала футболистка в соцсетях. При этом она не выглядела расстроенной.

Рубиалес участвовал в награждении футболисток сборной Испании, расположившись рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Он по очереди приветствовал новоиспечённых чемпионок мира, и в момент поздравления Дженнифер Эрмосо схватил футболистку за голову, страстно поцеловав её в губы.

Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе, и последовавшая за этим реакция Эрмосо может ещё больше повысить градус полемики. Сам Рубиалес пока никак не отреагировал.

Напомним, сегодня, 20 августа, состоялся финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира.