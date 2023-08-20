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Глава RFEF поцеловал ещё одну футболистку. В Испании разгорается большой скандал

Глава RFEF поцеловал ещё одну футболистку. В Испании разгорается большой скандал
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Скандал вокруг персоны президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения, продолжает набирать обороты. Стало известно, что в этот же день функционер поцеловал ещё одну девушку – автора победного гола в финале чемпионата мира Ольгу Кармону.

Фото: Кадр трансляции RTVE

В испанском (и не только) сегменте интернета бурно обсуждают действия Рубиалеса, призывая президента к ответу. Функционер пока никак не отреагировал на критику.

Напомним, сегодня, 20 августа, состоялся финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира. Единственный гол в матче забила Ольга Кармона.

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