Глава RFEF поцеловал ещё одну футболистку. В Испании разгорается большой скандал

Скандал вокруг персоны президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения, продолжает набирать обороты. Стало известно, что в этот же день функционер поцеловал ещё одну девушку – автора победного гола в финале чемпионата мира Ольгу Кармону.
Фото: Кадр трансляции RTVE
В испанском (и не только) сегменте интернета бурно обсуждают действия Рубиалеса, призывая президента к ответу. Функционер пока никак не отреагировал на критику.
Напомним, сегодня, 20 августа, состоялся финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира. Единственный гол в матче забила Ольга Кармона.
- 20 августа 2023
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