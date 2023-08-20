«Спартак» — «Зенит»: Вендел удвоил преимущество гостей

Сегодня, 20 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 33-й минуте матча бразильский полузащитник «Зенита» Вендел открыл счёт, выведя гостей вперёд — 1:0, но затем мяч переписали на защитника соперников Георгия Джикию. Во втором тайме, на 73-й минуте встречи Вендел вновь смог поразить ворота красно-белых, удвоив преимущество сине-бело-голубых — 2:0.
Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги состоялась 7 мая 2023 года и закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:2.
На данный момент «Зенит» располагается на седьмой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги с семью очками в четырёх матчах. В свою очередь, «Спартак» находится на пятой позиции с девятью очками в четырёх стартовых турах чемпионата.
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