Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Зенит»: Соболев отыграл один мяч, успешно реализовав пенальти

«Спартак» — «Зенит»: Соболев отыграл один мяч, успешно реализовав пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джикия – 32'     0:2 Вендел – 73'     1:2 Соболев – 81'     1:3 Кассьерра – 90+4'    

На 33-й минуте матча бразильский полузащитник «Зенита» Вендел открыл счёт, выведя гостей вперёд — 1:0. Во втором тайме, на 73-й минуте встречи Вендел вновь смог поразить ворота красно-белых, удвоив преимущество сине-бело-голубых и оформив дубль — 2:0. На 81-й минуте встречи нападающий «Спартака» Александр Соболев успешно реализовал пенальти и отыграл один мяч — 2:1.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги состоялась 7 мая 2023 года и закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:2.

На данный момент «Зенит» располагается на седьмой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги с семью очками в четырёх матчах. В свою очередь, «Спартак» находится на пятой позиции с девятью очками в четырёх стартовых турах чемпионата.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023