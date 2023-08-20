«Аталанта» без Миранчука обыграла «Сассуоло» в матче 1-го тура Серии А

Сегодня, 20 августа, состоялся матч 1-го тура итальянской Серии А между «Сассуоло» и «Аталантой». Игра проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени.

Первый тайм закончился без забитых мячей. «Аталанта» имела небольшое преимущество по количеству опасных атак, а также по количеству ударов по воротам. Но реализовать их хозяева не могли вплоть до 84-й минуты. В самом конце встречи бельгийский новичок клуба Шарль Де Кетеларе с передачи Маттео Руджери забил свой первый гол за команду. «Аталанта» смогла забить второй гол. На 90+3-й минуте Надир Цортеа установил финальный результат — 2:0 в пользу бергамасков.

Российский полузащитник Алексей Миранчук не принимал участия в матче, так как не попал в заявку. СМИ сообщают о том, что главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на воспитанника «Локомотива».