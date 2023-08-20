Дубль Белотти помог «Роме» избежать поражения от «Салернитаны» в 1-м туре Серии А

Сегодня, 20 августа, состоялся матч 1-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Салернитаной». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени.

В самом начале встречи, на восьмой минуте, итальянский нападающий «Ромы» Андреа Белотти отправил мяч в сетку ворот гостей, однако этот гол был отменён. Белотти на этом не остановился и на 17-й минуте всё-таки вывел свою команду вперёд. На 36-й минуте матча опытный полузащитник «Салернитаны» Антонио Кандрева сравнял счёт. Уже в начале второго тайма 36-летний итальянец оформил дубль. Гости почти удержали своё преимущество, но на 82-й минуте Белотти смог сравнять счёт и оформить дубль. Итоговый результат — 2:2.

Обе команды набрали по первому очку в чемпионате.