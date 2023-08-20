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Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком» назначен верно

Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком» назначен верно
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Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в ворота «Зенита» в матче чемпионата России со «Спартаком».

«Есть движение рукой к мячу, Барриос сыграл рукой в мяч. Пенальти в ворота «Зенита» назначен верно. Неважно, специально это было или нет. Интересно по жёлтой карточке Хлусевичу: если он считал, что грубая игра, то карточка не отменяется, если срыв перспективной атаки, то должен был отменить», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, несколько минут назад завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.

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