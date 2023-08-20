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«Спартак» не может обыграть «Зенит» в РПЛ на протяжении 11 матчей подряд

«Спартак» не может обыграть «Зенит» в РПЛ на протяжении 11 матчей подряд
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Сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1. Таким образом, «Спартак» не может обыграть сине-бело-голубых на протяжении последних 11 матчей в чемпионате. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Подобная неудачная серия в 11 матчей без побед над «Зенитом» является для красно-белых второй по длительности в истории клуба — ранее «Спартак» не мог обыграть московский ЦСКА на протяжении 14 матчей подряд в чемпионате России (в 2001-2008 годах).

После результата данного матча «Зенит» располагается на четвёртой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги с десятью очками в пяти матчах. В свою очередь, «Спартак» остался на пятой позиции с девятью очками в пяти стартовых турах чемпионата.

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