Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1).
«Эмоциональная игра. Присутствовал излишний брак из-за нервозности. В целом контролировали матч. Если бы не пенальти, завершили бы игру спокойнее. Поздравляю нашу с командой с победой.
В игре понравилось многое, но не понравился брак и неправильные действия. «Спартак» знал, как мы будем играть, мы знали, как они. У них отличная конкуренция в атаке, мы делали акцент на это. Что касается нашей подготовки, то попытались наших игроков встроить в ту систему, которую мы решили использовать. Нам гол помог, «Спартаку» нужно было атаковать, воспользовались зонами», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.
- 20 августа 2023
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