Семак: Вендел не тренировался месяц и забил два? Если мастерство есть, никуда не денется

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результативную игру Вендела, который стал автором двух мячей в ворота «Спартака».

«Ренан был на скамейке, потому что Алип хорошо играет наверху, хорошо играет один в один. Мы его потихонечку учим, он заслужил выйти в старте. Это здоровая конкуренция.

Удивляет ли меня то, как быстро Вендел вернул форму? Мы же давно его знаем. Физиологию, его возможности. Всегда был вопрос набора игрового тонуса. Но как игрок он может с мячом очень многое. В предыдущих матчах дали почувствовать ему тонус. Если мастерство есть, то оно никуда не денется.

Мне кажется, он не выпадал. Много брака – да. Обычно он меньше ошибается. Но такая же ситуация у Марио, Эраковича. Адаптируем их в режиме с корабля на бал», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.