Сергей Семак ответил на вопрос о будущем Вендела в «Зените»
Поделиться
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу будущего бразильского полузащитника Вендела в клубе.
«На данный момент Вендел игрок «Зенита», ничего нового. А что случится в будущем, мы не знаем», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что футболистом интересовались «Фламенго» и «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.
Вендел играет в России с октября 2020 года, когда перешёл из лиссабонского «Спортинга». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги бразильский полузащитник провёл за петербуржцев 25 игр, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Комментарии
- 20 августа 2023
-
22:27
-
22:19
-
22:19
-
22:15
-
22:15
-
22:14
-
22:12
-
22:08
-
22:07
-
22:05
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:56
-
21:53
-
21:52
-
21:51
-
21:42
-
21:35
-
21:33
-
21:32
-
21:31
-
21:25
-
21:15
-
21:12
-
21:08
-
21:07
-
20:53
-
20:49
-
20:40
-
20:37
-
20:36
-
20:36
-
20:31
-
20:26
Партнерский контент