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Сергей Семак ответил на вопрос о будущем Вендела в «Зените»

Сергей Семак ответил на вопрос о будущем Вендела в «Зените»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу будущего бразильского полузащитника Вендела в клубе.

«На данный момент Вендел игрок «Зенита», ничего нового. А что случится в будущем, мы не знаем», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что футболистом интересовались «Фламенго» и «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.

Вендел играет в России с октября 2020 года, когда перешёл из лиссабонского «Спортинга». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги бразильский полузащитник провёл за петербуржцев 25 игр, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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