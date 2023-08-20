Абаскаль: ничья была бы справедливой. У «Зенита» было три момента во втором тайме

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3).

«Начало было позитивным с нашей стороны. У нас было два хороших момента, но мы их не реализовали. После этого мы дали много пространства сопернику, потом мы пропустили гол после рикошета. Во втором тайме у соперника было три момента, у нас была игра, забили гол, у Тео был момент. Если бы сравняли счёт, это было бы справедливо», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.