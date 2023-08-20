Абаскаль: ничья была бы справедливой. У «Зенита» было три момента во втором тайме

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3).
«Начало было позитивным с нашей стороны. У нас было два хороших момента, но мы их не реализовали. После этого мы дали много пространства сопернику, потом мы пропустили гол после рикошета. Во втором тайме у соперника было три момента, у нас была игра, забили гол, у Тео был момент. Если бы сравняли счёт, это было бы справедливо», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.
- 20 августа 2023
-
22:27
-
22:19
-
22:19
-
22:15
-
22:15
-
22:14
-
22:12
-
22:08
-
22:07
-
22:05
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:56
-
21:53
-
21:52
-
21:51
-
21:42
-
21:35
-
21:33
-
21:32
-
21:31
-
21:25
-
21:15
-
21:12
-
21:08
-
21:07
-
20:53
-
20:49
-
20:40
-
20:37
-
20:36
-
20:36
-
20:31
-
20:26