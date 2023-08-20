Абаскаль: Карасёв принял позорное решение, когда показал карточку Игнатову
Поделиться
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по поводу судейства в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом».
«На результат повлияла травма Мозеса, а ещё позорное решение Карасёва показать жёлтую карточку Игнатову на девятой минуте. Что это такое? У нас были моменты, мы атаковали, но он показывает эту карточку. Это убило игру, убило игрока, потому что больше Игнатов не мог идти в прессинг. Что это такое?» — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.
Комментарии
- 20 августа 2023
-
22:27
-
22:19
-
22:19
-
22:15
-
22:15
-
22:14
-
22:12
-
22:08
-
22:07
-
22:05
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:56
-
21:53
-
21:52
-
21:51
-
21:42
-
21:35
-
21:33
-
21:32
-
21:31
-
21:25
-
21:15
-
21:12
-
21:08
-
21:07
-
20:53
-
20:49
-
20:40
-
20:37
-
20:36
-
20:36
-
20:31
-
20:26
Партнерский контент