Абаскаль: Карасёв принял позорное решение, когда показал карточку Игнатову

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по поводу судейства в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом».

«На результат повлияла травма Мозеса, а ещё позорное решение Карасёва показать жёлтую карточку Игнатову на девятой минуте. Что это такое? У нас были моменты, мы атаковали, но он показывает эту карточку. Это убило игру, убило игрока, потому что больше Игнатов не мог идти в прессинг. Что это такое?» — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.