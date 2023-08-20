Президент РФС Дюков: Fan ID на Кубке России? Подобного рода обсуждения не проводились

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал информацию о возможном введении Fan ID на матчах Фонбет Кубка России.
«Мне об этом ничего не известно. Насколько я знаю, подобного рода обсуждения и совещания не проводились», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что вопрос о введении Fan ID на матчах Кубка России с участием команд РПЛ практически решён. Fan ID хотят ввести на матчах Кубка России, в которых участвуют клубы РПЛ, однако касается ли это только игр Пути РПЛ или всех встреч с участием команд высшего дивизиона чемпионата страны — неизвестно. Также сообщалось, что на этом настаивают сотрудники Министерства спорта России и ФСБ. Сейчас Fan ID действует только на матчах Российской Премьер-Лиги.
- 20 августа 2023
-
22:27
-
22:19
-
22:19
-
22:15
-
22:15
-
22:14
-
22:12
-
22:08
-
22:07
-
22:05
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:56
-
21:53
-
21:52
-
21:51
-
21:42
-
21:35
-
21:33
-
21:32
-
21:31
-
21:25
-
21:15
-
21:12
-
21:08
-
21:07
-
20:53
-
20:49
-
20:40
-
20:37
-
20:36
-
20:36
-
20:31
-
20:26