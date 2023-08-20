Президент РФС Дюков: Fan ID на Кубке России? Подобного рода обсуждения не проводились

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал информацию о возможном введении Fan ID на матчах Фонбет Кубка России.

«Мне об этом ничего не известно. Насколько я знаю, подобного рода обсуждения и совещания не проводились», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что вопрос о введении Fan ID на матчах Кубка России с участием команд РПЛ практически решён. Fan ID хотят ввести на матчах Кубка России, в которых участвуют клубы РПЛ, однако касается ли это только игр Пути РПЛ или всех встреч с участием команд высшего дивизиона чемпионата страны — неизвестно. Также сообщалось, что на этом настаивают сотрудники Министерства спорта России и ФСБ. Сейчас Fan ID действует только на матчах Российской Премьер-Лиги.