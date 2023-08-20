Гильермо Абаскаль объяснил выбор состава «Спартака» на игру с «Зенитом»
Поделиться
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил выбор не самого очевидного состава на матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Ребята впахивают каждый день. Мы ждали, что «Зенит» будет играть 5-3-2, нам давали владеть мячом. Выбор схемы был обусловлен тем, что нужна была точность в передачах», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Комментарии
- 20 августа 2023
-
22:27
-
22:27
-
22:19
-
22:19
-
22:15
-
22:15
-
22:14
-
22:12
-
22:08
-
22:07
-
22:05
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:56
-
21:53
-
21:52
-
21:51
-
21:42
-
21:35
-
21:33
-
21:32
-
21:31
-
21:25
-
21:15
-
21:12
-
21:08
-
21:07
-
20:53
-
20:49
-
20:40
-
20:37
-
20:36
-
20:36
-
20:31
Партнерский контент