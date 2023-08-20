Гильермо Абаскаль объяснил выбор состава «Спартака» на игру с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил выбор не самого очевидного состава на матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Ребята впахивают каждый день. Мы ждали, что «Зенит» будет играть 5-3-2, нам давали владеть мячом. Выбор схемы был обусловлен тем, что нужна была точность в передачах», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.