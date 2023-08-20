Абаскаль рассказал, почему оставил в запасе Руслана Литвинова

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему остался в запасе полузащитник красно-белых Руслан Литвинов.

«Литвинов на лавке? Последний матч. Он его плохо провёл, он всё знает. Литвинов прекрасный игрок, парень. Он провёл много топ-матчей. Но это процесс, у меня много игроков. Мы вместе работаем, проигрываем. Когда у игрока плохой матч, его надо поддержать, а иногда дать ему поработать, чтобы он заслужил место», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.