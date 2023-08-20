Президент РФС Дюков высказался о сохранении представительства в УЕФА

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что рад тому, что им удалось сохранить представительство в комитетах и органах УЕФА.

«16 представителей в комитетах — это хорошая работа для РФС? Безусловно это важно для нас. Мы рады, что нам удалось сохранить наше представительство в комитетах и органах УЕФА. Украинские призывы? Я за этим не слежу», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила ФИФА и УЕФА рассмотреть возможность исключения Российского футбольного союза из организаций. УАФ осудила включение клубов из Крыма в чемпионат России, заявив, что разрешение на участие команд в российских турнирах показывает безразличие к действиям страны. Ассоциация попросила ФИФА и УЕФА принять меры, которые не допустят продолжения процесса лицензирования клубов. Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА, «Севастополь» и «Рубин» продолжают играть во втором российском дивизионе.