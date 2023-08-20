Дюков: визуально кажется, что в этом сезоне РПЛ команды играют в более динамичный футбол

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков оценил игру команд чемпионата России на старте нового сезона.

«Если говорить о футболе, то не всё получается. Но с точки зрения интенсивности мы видим более интенсивные матчи. Мне кажется, выше скорости, больше мощных действий от команд. Нужно просто собрать всю статистки и посмотреть, как менялись эти показатели. Визуально кажется, что в этом сезоне команды играют в более живой и динамичный футбол.

С чем это связываю? Тренеры, руководство команд и игроки понимают, если ты хочешь обыграть своего соперника, бегая в одном темпе, то многого не добьёшься. Только за счёт интенсивности, ускорений и силовой работы можно получить в моменте преимущество над соперником. Кажется, это единственно верный путь развития футбола, по которому движутся многие страны. Мы этому пути следуем.

Лига нуждается в реформах? Чемпионат проводит РПЛ. РПЛ — это клубы. Правильнее задать вопрос к ним. В этом году мы видим интересный чемпионат. Клубы должны выйти с инициативой, а мы её рассмотрим», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.