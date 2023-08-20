Абаскаль: впервые за время в «Спартаке» почувствовал атмосферу. Мы должны фанатам

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по поводу матча с «Зенитом», а также об атмосфере на трибунах.

«Зенит» отдал нам владение, вышел в пять защитников. Мы ответственны за решения. «Спартак» не может обыграть «Зенит» в РПЛ шесть лет. Это не какая-то новая жизнь. Мы не сдавались до последней секунды. Баланс может нарушиться из-за маленьких деталей.

Календарь влиял и будет влиять после. В новом отрезке календаря есть период с короткой паузой и двумя выездными матчами. Всё решают детали.

Хочу отметить болельщиков! Впервые за моё время в «Спартаке» я почувствовал атмосферу. Теперь мы в долгу перед ними. Спасибо им большое. Постараемся отплатить им тем же», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.