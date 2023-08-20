Дюков: если смотреть на статистику ключевых ошибок судей после 4 туров, их стало меньше

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал работу арбитров на матчах РПЛ.

«Одно из требований нового руководства судейского департамента заключается в том, чтобы поднять планку дозволенных контактов и единоборств, чтобы сделать игру более динамичной и зрелищной. Это общая тенденция.

Не всё получается с той точки зрения, что вторая очень важная задача — одинаковое толкование похожих эпизодов. С этим пока есть небольшие проблемы. Нужно чуть больше времени. По истечении пяти туров тяжело давать оценки работы нового руководства судейского департамента. После десяти туров можно будет дать предварительную оценку.

Что касается РФС, то мы понимаем, что хочет новое руководство от судей, какие требования предъявляются. Трактовки изменились? Сегодня судья давал играть. То же самое происходит во многих матчах. Мы оцениваем качество судейства по количеству ключевых ошибок, которые не были исправлены. Если смотреть на статистику ключевых ошибок после четырёх туров, то их меньше, чем в прошлом сезоне. Можно говорить о положительной динамике», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.