Джикия: не получилось забить, использовать моменты

Капитан и центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал исход матча с «Зенитом».

«Сегодня играли по другой схеме. Что получилось, что нет — разберём. Не получилось забить, использовать моменты. Пропустили первыми, хотя второй тайм был неплохой», – передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.

После результата данного матча «Зенит» располагается на четвёртой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги с десятью очками в пяти матчах. В свою очередь, «Спартак» остался на шестой позиции с девятью очками в пяти стартовых турах чемпионата.