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Форвард «Зенита» Сергеев: не думаем о шестом чемпионстве. Мы ещё наберём свои очки

Форвард «Зенита» Сергеев: не думаем о шестом чемпионстве. Мы ещё наберём свои очки
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался по поводу старта сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Мы не думаем сейчас о шестом чемпионстве. Плохо начали. Но я говорил, что мы ещё наберём свои очки», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1. В составе «Зенита» дубль оформил бразильский полузащитник Вендел и один мяч забил Матео Кассьерра. За красно-былых единственный гол оформил Александр Соболев, который реализовал 11-метровый удар.

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