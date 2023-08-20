Форвард «Зенита» Сергеев: не думаем о шестом чемпионстве. Мы ещё наберём свои очки

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался по поводу старта сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Мы не думаем сейчас о шестом чемпионстве. Плохо начали. Но я говорил, что мы ещё наберём свои очки», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1. В составе «Зенита» дубль оформил бразильский полузащитник Вендел и один мяч забил Матео Кассьерра. За красно-былых единственный гол оформил Александр Соболев, который реализовал 11-метровый удар.