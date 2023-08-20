Форвард «Зенита» Сергеев: не думаем о шестом чемпионстве. Мы ещё наберём свои очки
Поделиться
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался по поводу старта сезона в Российской Премьер-Лиге.
«Мы не думаем сейчас о шестом чемпионстве. Плохо начали. Но я говорил, что мы ещё наберём свои очки», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1. В составе «Зенита» дубль оформил бразильский полузащитник Вендел и один мяч забил Матео Кассьерра. За красно-былых единственный гол оформил Александр Соболев, который реализовал 11-метровый удар.
Комментарии
- 20 августа 2023
-
23:54
-
23:48
-
23:46
-
23:45
-
23:36
-
23:33
-
23:28
-
23:28
-
23:27
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:54
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:44
-
22:41
-
22:40
-
22:40
-
22:37
-
22:36
-
22:36
-
22:32
-
22:27
-
22:27
-
22:19
-
22:19
-
22:15
-
22:15
-
22:14
-
22:12
Партнерский контент