Соболев: сегодня «Зенит» был сильнее «Спартака» — это было видно всем
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Отрицательные впечатления от матча. На мой взгляд, всё по делу. Сегодня «Зенит» был сильнее — это было видно всем», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1. Единственный мяч у красно-белых забил Соболев.
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