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Джикия высказался о безвыигрышной серии в матчах с «Зенитом»

Джикия высказался о безвыигрышной серии в матчах с «Зенитом»
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Капитан и центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о неудачной серии в противостоянии с «Зенитом».

«Неприятно, что шесть лет не можем обыграть «Зенит». Но есть другие команды, сейчас только 5-й тур. Ещё не один раз сыграем с «Зенитом», будет возможность», – передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1. После этого поражения безвыигрышная серия москвичей в матчах РПЛ с сине-бело-голубыми достигла 11 матчей (четыре ничьих, семь поражений).

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