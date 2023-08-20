Джикия: у «Спартака» — хороший уровень футболистов, есть Бабич, который уже приехал

Капитан и центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия оценил уровень футболистов красно-белых, а также рассказал о переходе защитника «Альмерии» Срджана Бабича.

«У нас хороший уровень футболистов, есть новички, есть Бабич, который к нам уже приехал. Мы все профессионалы своего дела. Только от нас зависит, каким будет для нас чемпионат. Только 5-й тур, всё впереди», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.

После результата данного матча «Зенит» располагается на четвёртой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги с десятью очками в пяти матчах. В свою очередь, «Спартак» остался на шестой позиции с девятью очками в пяти стартовых турах чемпионата.