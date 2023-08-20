Александр Соболев: безразлично, как играет Вендел. Я отвечаю за себя и за «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о необходимости провести серьёзный разговор в команде.

«Вендел положил дубль? Мне без разницы, Вендел, Малком или Ибрагимович. Есть «Спартак» — я отвечаю за этот клуб и себя лично. Мне безразлично, как играет Вендел. Кто должен стать инициатором серьёзного разговора? Его не должно быть. Мы должны сами сесть и поговорить. Инициаторами должны быть все», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 20 августа, состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.