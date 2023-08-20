«Ювентус» одержал разгромную победу над «Удинезе» в матче 1-го тура Серии А

Сегодня, 20 августа, прошёл матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Дачия Арена» (Удине, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Ювентус» разгромил «Удинезе» со счётом 3:0.

В самом начале встречи, на второй минуте, нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза с передачи Душана Влаховича открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд. На 20-й минуте Влахович смог отличиться самостоятельно, успешно реализовав пенальти и удвоив преимущество «старой синьоры». Под конец первого тайма полузащитник Адриен Рабьо забил очередной мяч гостей во встрече, доведя счёт до разгромного. Матч так и закончился — 3:0, разгромная победа «Ювентуса».

В предыдущем сезоне чемпионата Италии «Ювентус» занял седьмое место в чемпионате, набрав 72 очка в 38 матчах. «Удинезе» финишировал на 12-й строчке турнирной таблицы с 46 очками.