«Ювентус» одержал разгромную победу над «Удинезе» в матче 1-го тура Серии А

Сегодня, 20 августа, прошёл матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Дачия Арена» (Удине, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Ювентус» разгромил «Удинезе» со счётом 3:0.
В самом начале встречи, на второй минуте, нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза с передачи Душана Влаховича открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд. На 20-й минуте Влахович смог отличиться самостоятельно, успешно реализовав пенальти и удвоив преимущество «старой синьоры». Под конец первого тайма полузащитник Адриен Рабьо забил очередной мяч гостей во встрече, доведя счёт до разгромного. Матч так и закончился — 3:0, разгромная победа «Ювентуса».
В предыдущем сезоне чемпионата Италии «Ювентус» занял седьмое место в чемпионате, набрав 72 очка в 38 матчах. «Удинезе» финишировал на 12-й строчке турнирной таблицы с 46 очками.
- 20 августа 2023
-
23:54
-
23:48
-
23:46
-
23:45
-
23:36
-
23:33
-
23:28
-
23:28
-
23:27
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:54
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:44
-
22:41
-
22:40
-
22:40
-
22:37
-
22:36
-
22:36
-
22:32
-
22:27
-
22:27
-
22:19
-
22:19
-
22:15
-
22:15
-
22:14
-
22:12