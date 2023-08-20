Гендиректор «Спартака»: расстроился, что проиграли «Зениту». Нужно разбираться в себе
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал о своих чувствах после поражения от «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ.
«Я расстроился, что проиграли. Игра была интересная, зрителям понравилась. Обидно, что проиграли.
Есть ли вопросы по судейству? Нужно в себе разбираться, а не в судействе. Будем работать», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.
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