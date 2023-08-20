«Барселона» дожала «Кадис» в последние 10 минут матча 2-го тура Ла Лиги

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Завершился матч 2-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Кадис». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Фабианом Бланко. «Барселона» одержала победу со счётом 2:0.

На 82-й минуте счёт открыл полузащитник «Барселоны» Педри, которому ассистировал летний новичок сине-гранатовых Илкай Гюндоган. В компенсированное время (90+4) с передачи Роберта Левандовского отличился Ферран Торрес.

В 1-м туре Ла Лиги «Барселона» на выезде поделила очки с «Хетафе» (0:0), а «Кадис» на своём поле с минимальным счётом переиграл «Алавес» (1:0).

По итогам двух сыгранных матчей команда Хави Эрнандеса занимает четвёртое место с четырьмя очками в активе. «Кадис» расположился на девятой строчке турнирной таблицы, набрав три очка.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.