Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» дожала «Кадис» в последние 10 минут матча 2-го тура Ла Лиги

«Барселона» дожала «Кадис» в последние 10 минут матча 2-го тура Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Кадис». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Фабианом Бланко. «Барселона» одержала победу со счётом 2:0.

На 82-й минуте счёт открыл полузащитник «Барселоны» Педри, которому ассистировал летний новичок сине-гранатовых Илкай Гюндоган. В компенсированное время (90+4) с передачи Роберта Левандовского отличился Ферран Торрес.

В 1-м туре Ла Лиги «Барселона» на выезде поделила очки с «Хетафе» (0:0), а «Кадис» на своём поле с минимальным счётом переиграл «Алавес» (1:0).

По итогам двух сыгранных матчей команда Хави Эрнандеса занимает четвёртое место с четырьмя очками в активе. «Кадис» расположился на девятой строчке турнирной таблицы, набрав три очка.

Испания - Примера . 2-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Педри – 82'     2:0 Ф. Торрес – 90+4'    

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023