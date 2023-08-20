В «Спартаке» заявили, что в сделке по Бабичу остались финальные детали

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал о вероятном трансфере сербского защитника Срджана Бабича в клуб.

«Ждите официального объявления. Оно выйдет, когда мы финализируем все аспекты. Бабич приехал посмотреть на игру», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что переход Бабича в «Спартак» обойдётся московскому клубу в € 5 млн, а зарплата серба в команде составит € 1,5 млн в год.

Контракт 27-летнего Бабича с «Альмерией» был заключён до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 3,5 млн.

В нынешнем сезоне Бабич успел провести один матч за «Альмерию» в чемпионате Испании, не отметившись в нём результативными действиями.