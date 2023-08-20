В «Спартаке» заявили, что в сделке по Бабичу остались финальные детали
Поделиться
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал о вероятном трансфере сербского защитника Срджана Бабича в клуб.
«Ждите официального объявления. Оно выйдет, когда мы финализируем все аспекты. Бабич приехал посмотреть на игру», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее сообщалось, что переход Бабича в «Спартак» обойдётся московскому клубу в € 5 млн, а зарплата серба в команде составит € 1,5 млн в год.
Контракт 27-летнего Бабича с «Альмерией» был заключён до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 3,5 млн.
В нынешнем сезоне Бабич успел провести один матч за «Альмерию» в чемпионате Испании, не отметившись в нём результативными действиями.
Комментарии
- 20 августа 2023
-
23:54
-
23:48
-
23:46
-
23:45
-
23:36
-
23:33
-
23:28
-
23:28
-
23:27
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:54
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:44
-
22:41
-
22:40
-
22:40
-
22:37
-
22:36
-
22:36
-
22:32
-
22:27
-
22:27
-
22:19
-
22:19
-
22:15
-
22:15
-
22:14
-
22:12
Партнерский контент