Защитник «Зенита» Алип: отдельное спасибо Семаку, что доверил место в составе

Казахстанский защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1), а также поблагодарил главного тренера санкт-петербургской команды Сергея Семака за то, что тот доверил ему место в основе на эту встречу.

«В первую очередь спасибо болельщикам, их было много. Благодаря им мы выиграли сегодня. Отдельное спасибо Богданычу, что доверил место в составе. Думаю, что выполнил свою работу не на 100, но на 80 процентов.

Задача была не пропустить. К сожалению, не получилось. Будем идти дальше, впереди долгий и интересный сезон. Ничего тяжёлого не испытывал, главное, выиграли», — приводит слова Алипа «Матч ТВ».

Напомним, после результата данного матча «Зенит» располагается на четвёртой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги с десятью очками в пяти матчах. В свою очередь, «Спартак» остался на пятой позиции с девятью очками в пяти стартовых турах чемпионата.