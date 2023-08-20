«Манчестер Юнайтед» изучает возможность перехода вратаря «Бенфики» Влаходимоса

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» изучает возможность перехода греческого вратаря Одиссеаса Влаходимоса, который, как ожидается, покинет португальскую «Бенфику», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, Влаходимос возглавляет список «Манчестер Юнайтед» в качестве нового резервного голкипера на случай, если Дин Хендерсон перейдёт в «Кристал Пэлас» или «Ноттингем Форест».

29-летний футболист выступает за португальский клуб с 2018 года. За это время Одиссеас успел дважды стать чемпионом Португалии, а также два раза выиграть Суперкубок страны.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 16 млн. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до лета 2027 года.