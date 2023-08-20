Футболистка сборной Англии не пожала руку Инфантино на церемонии награждения

Защитник женской сборной Англии Люси Бронз отказалась пожать руку президенту ФИФА Джанни Инфантино во время церемонии награждения после поражения в финале чемпионата мира, сообщает Daily Star.
По информации издания, Бронз проигнорировала рукопожатие, забрав медали за второе место. А причина холодного отношения англичанки к боссу ФИФА заключается в недавнем обращении Инфантино к женщинам-футболисткам. Функционер, комментируя борьбу спортсменок за равную оплату труда с мужчинами, посоветовал им выбирать «правильные битвы» и попросил «убедить мужчин, что мы должны это сделать». За это высказывание Инфантино подвергся жёсткой критике.
Напомним, сегодня, 20 августа, состоялся финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира. Единственный гол в матче забила Ольга Кармона.
- 20 августа 2023
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