«Лацио» неожиданно уступил «Лечче» в матче 1-го тура Серии А

Сегодня, 20 августа, прошёл матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Виа Дель Маре» (Лечче, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Федерико Дионизи. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Лечче» обыграл «Лацио» со счётом 2:1.
В первом тайме, на 26-й минуте, нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле с передачи Луиса Альберто открыл счёт в матче, выведя «орлов» вперёд. Большую часть встречи римский клуб сохранял преимущество в счёте, но на 85-й минуте Понтус Альмквист смог сравнять счёт в матче. Вскоре, на 87-й минуте, Федерико Ди Франческо забил второй мяч хозяев, выведя «Лечче» вперёд. До конца матча счёт остался прежним — 2:1, неожиданная победа «Лечче».
В предыдущем сезоне чемпионата Италии «Лечче» занял 16-e место, набрав 36 очков в 38 матчах. «Лацио» финишировал на второй строчке турнирной таблицы с 74 очками.
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